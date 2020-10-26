Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 9 копеек к предыдущему закрытию и составил 76,2125 рубля. С начала торговой сессии было проведено 43,3 тыс. сделок на 2,6 млрд долларов, диапазон котировок составил 76,01—76,62 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 90,01 рубля, уменьшившись на 28 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,1 тыс. сделок на 230,4 млн евро по курсам от 89,8425 до 90,61 рубля за евро.

Доллар в понедельник неплохо укреплялся, но ближе к вечеру уступил весь плюс и оказался под небольшим давлением, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«ЦБ участвует в торгах, отзеркаливая сделки ФНБ в пользу «Аэрофлота», тем самым выравнивая курс рубля и избегая локальных всплесков волатильности», — комментирует эксперт.

По ее прогнозу, доллар может спуститься к 75,85 рубля, но быстро вернется в коридор 76—77 рублей. Евро стоит 90,03 рубля, краткосрочно проторгуется в рамках 89,75—91 рубля, полагает аналитик.