Компания «МТС» привлекла финансирование СберБанка на 15 млрд рублей и рефинансировала действующий кредит на 70 млрд, сообщает пресс-служба оператора.

«Рефинансирование действующего кредита на 70 млрд рублей, открытого в сентябре 2018 года, предусматривает снижение действующей процентной ставки, а также изменение графика погашения кредита», — говорится в релизе.

Новый кредит на 15 млрд рублей привлечен на общекорпоративные цели в рамках возобновляемой кредитной линии, открытой компанией в СберБанке в мае 2018 года.

