Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов. Планируется, что Госдума рассмотрит проект бюджета в первом чтении 28 октября.



Согласно проекту, доходы федерального бюджета РФ в 2021 году составят 18,8 трлн рублей, в 2022-м — 20,6 трлн, в 2023-м — 22,3 трлн. Расходы федерального бюджета РФ в 2021 году достигнут 21,52 трлн рублей, в 2022-м — 21,88 трлн, в 2023-м — 23,67 трлн. Дефицит федерального бюджета РФ в 2021 году будет на уровне 2,75 трлн рублей, в 2022-м — 1,25 трлн, в 2023-м — 1,41 трлн. При этом на реализацию национальных проектов в 2021-м предусмотрено 2,25 трлн рублей, в 2022-м — 2,62 трлн, в 2023 году — 2,79 трлн.

Проект бюджета подготовлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Он предусматривает медленное восстановление мировой экономики из-за сохранения ограничений, связанных с распространением COVID-19. Согласно прогнозу, российская экономика в 2021 году вырастет на 3,3%, в 2022-м — на 3,4%, в 2023-м — на 3%. Весь этот период инфляция не будет превышать 4%. Прогнозный объем ВВП в 2021 году составит 115,53 трлн рублей, в 2022-м — 124,22 трлн, в 2023-м — 132,82 трлн.

В 2021—2023 годах на фоне ожидаемого восстановления экономической активности прогнозируется рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении с 17,844 трлн рублей в 2020 году до 18,761 трлн в 2021-м (+5,1%), до 20,637 трлн в 2022 году (+10%) и до 22,263 трлн в 2023-м (+7,9%). При этом ожидается, что расходы с 22,561 трлн рублей в 2020 году сократятся до 21,517 трлн в 2021-м, а затем вырастут до 21,888 трлн в 2022-м и до 23,675 трлн в 2023 году.

По отношению к ВВП доходы бюджета сократятся с 16,7% ВВП в 2020 году до 16,2% ВВП в 2021-м, а затем будут постепенно расти до 16,6% ВВП в 2022-м и 16,8% ВВП в 2023-м. При этом прогнозируется снижение расходов с 21,1% ВВП в 2020 году до 18,6% в 2021-м, до 17,6% в 2022-м и до 17,8% ВВП к 2023 году. В этот трехлетний период дефицит федерального бюджета ожидается в 2021 году на уровне 2,4% ВВП, в 2022-м — 1% ВВП, в 2023-м — 1,1% ВВП. Основными источниками финансирования дефицита будут государственные заимствования: 2,94 трлн рублей в 2021 году, 1,87 трлн — в 2022-м, 2,39 трлн — в 2023-м.

Ранее все комитеты Госдумы утвердили свои заключения на проект бюджета. Все комитеты рекомендовали принять проект федерального бюджета на 2021—2023 годы в первом чтении.

