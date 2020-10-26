Президент России Владимир Путин поручил Кабмину изучить вопрос о выплате родителям детей до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в 100% среднего заработка, независимо от стажа. Об этом говорится в перечне поручений по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 28 сентября.

«Рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, определив объем и источники финансового обеспечения такой выплаты», — говорится в документе.

Отмечается, что доклад должен быть представлен до 1 декабря 2020 года.