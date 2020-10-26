Большинство российских заемщиков с аннулированными кредитными каникулами решили проблемы с банками. Эта информация от системно значимых кредитных организаций представлена в очередном выпуске информационного бюллетеня «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса».

«Часть заемщиков вернулась в первоначальный график платежей без просроченной задолженности, другие — полностью погасили кредит или получили каникулы по собственным программам банков. Доля таких обязательств составила почти три четверти от общего объема аннулированных каникул», — сказано в обзоре.

К 21 октября системно значимые банки аннулировали 32 тыс. требований о кредитных каникулах на общую сумму 10,8 млрд рублей.

Всего с 20 марта по 21 октября в банки за реструктуризацией кредитов обратились 2,9 млн граждан и 152,9 тыс. представителей малого и среднего бизнеса. Гражданам банки реструктурировали 1,6 млн кредитов на общую сумму около 794 млрд рублей. Предпринимателям были изменены условия почти по 92 тыс. кредитных договоров на 802,8 млрд рублей, что составляет 90% одобренных заявок.

Поскольку 30 сентября истек срок подачи заявок на получение кредитных каникул, банки проводят реструктуризацию кредитов по собственным программам.