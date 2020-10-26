Лидер компартии РФ Геннадий Зюганов призвал Кабмин обратить внимание на тот факт, что половина богатейшей страны мира живет на 7 долларов в месяц, это, по мнению Зюганова, «африканская» норма.



Зюганов считает, что попытки правительства вытащить Россию из колеи, куда страна, по его словам, скатилась в 1990-е, не находит отражения в проекте бюджета на 2021—2023 годы.



На встрече депутатов с Кабмином политик отметил, что одной из основных проблем России сегодня являются не только санкции, которые по масштабу превосходят ограничения периода холодной войны, но и либеральный курс экономики.



«Либеральный курс, который насильно навязали стране после 1991 года, из этой колеи мы пока не выскочили. Ваши попытки вытащить за счет конкретных решений, на мой взгляд, в должной мере не находят отражения в бюджете», — добавил Зюганов.

Кроме того, политик напомнил, что КПРФ подготовила свою программу «Десять шагов к достойной жизни», и выразил надежду, что в Кабмине на нее обратят внимание.