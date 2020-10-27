Ведомства приняли меньше половины нормативно-правовых актов (НПА), которые с 1 января 2021 года придут на смену устаревшим обязательным требованиям, пишут «Известия». Об этом главе правительства Михаилу Мишустину сообщил его заместитель Дмитрий Григоренко. Правительство уже отменило почти все НПА, которые содержат обязательные требования, ухудшающие бизнес-климат. По состоянию на конец октября упразднено более 90% избыточного регулирования. Однако новые требования, которые должны прийти на смену отмененным, пока задерживаются.
Из 109 актов правительства, подлежащих принятию к 15 сентября 2020 года, выпущено только 53 (49%), говорится в письме Григоренко. Из 370 ведомственных актов, подлежащих изданию федеральными органами исполнительной власти в срок до 1 августа 2020 года, издано только 160 (43%). Он добавил, что руководители несут персональную ответственность за неисполнение поручений, и попросил главу правительства обязать их до 29 октября отчитаться о внесении актов в Кабмин. В противном случае им нужно будет письменно объяснить причины задержек. Мишустин поручил принять недостающие НПА до 16 ноября.
Любой такой документ сегодня будет негативно сказываться на социальном самочувствии населения, считают эксперты.
В ФАС, Роспотребнадзоре, Минтруде, Минсельхозе, Минэнерго, Минцифры, Минпросвете, Минстрое и Минкульте заявили, что «регуляторная гильотина» выполняется в срок, указанный в поручении президента. Риска «правового вакуума» в этих ведомствах не видят. В Минэкономразвития пояснили, что для тех, кто нарушил сроки, предусмотрен «страховочный» механизм — часть актов может быть сохранена решением Кабмина. Отступления от срока, установленного поручением президента в рамках реализации послания Федеральному собранию по «регуляторной гильотине», нет, заявили в пресс-службе правительства.
По словам экспертов, ситуация с «регуляторной гильотиной» напряженная, но не критическая. Большая часть правительственных актов уже прошла рассмотрение подкомиссией по контрольно-надзорной деятельности, и в ближайший месяц их принятие вполне может быть завершено. Объем требуемой в рамках «гильотины» работы огромен, и если посмотреть на то, что уже сделано, то это беспрецедентный прорыв, считают эксперты. Даже если не все акты будут приняты до 1 января, проблем можно будет избежать. Закон «Об обязательных требованиях» дает правительству возможность определить перечень старых НПА, которые продолжат действовать и в 2021 году. Решение об этом может быть принято ближе к концу года, добавили эксперты.