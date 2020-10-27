Региональные туроператоры отмечают снижение темпов бронирования туров с кешбэком на втором этапе по сравнению с первым из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Он начался 15 октября и продлится до 5 декабря включительно.



Эксперты связывают такую тенденцию с тем, что первый этап продаж длился всего неделю, а второй рассчитан на полтора месяца, поэтому туристы не торопятся и заняли выжидательную позицию из-за пандемии, добавили в союзе туриндустрии. «Люди занимают выжидательную позицию — как будут развиваться события, отпустят ли с работы, не закроют ли регион и так далее. Берут (туры) только на ближайшие даты», — сказали в РСТ.

Некоторые региональные туроператоры отмечают высокий спрос на «длинные» туры в Крым и Сочи, прежде всего в объекты санаторно-курортного комплекса. Также россияне приобретают экскурсионные туры в Москву, Санкт-Петербург и Калининград, причем бронирования идут в основном на новогодний период.