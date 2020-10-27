Фондовые торги в России стартовали во вторник разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:15 мск индекс Мосбиржи был в плюсе на 0,13% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и равнялся 2 789,10 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени потерял 0,31% и составил 1 150,07 пункта.

«По нашему прогнозу, сегодня индекс РТС проведет торги в рамках в 1 140—1 160 пунктов, а индекс Мосбиржи — в коридоре 2 770—2 800 пунктов», — указывает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.