Средний размер выданных автокредитов в III квартале 2020 года составил 843,3 тыс. рублей, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Показатель смог вернуться на уровень «рекордного» IV квартала 2019 года (842,6 тыс. рублей).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 8,1% (в III квартале 2019-го — 779,7 тыс. рублей).

Самый большой средний размер выданных автокредитов был отмечен в Москве (1,271,3 млн рублей), Московской области (1,048 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,029 млн рублей), Краснодарском крае (0,932 млн рублей), а также в Ханты-Мансийском АО (0,925 млн рублей).

Наивысший рост среднего чека выданных автокредитов продемонстрировали Кемеровская (плюс 40,9%), Новосибирская (плюс 15,1%), Воронежская (плюс 14,5%) и Самарская (плюс 14,0%) области, а также Чувашская Республика (плюс 11,1%).