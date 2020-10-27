Международное рейтинговое агентство Moody's может повысить рейтинг России при дальнейшем повышении устойчивости к внешним шокам, хотя в свете пандемии это маловероятно, заявил в интервью РИА Новости вице-президент, ведущий аналитик Moody's по суверенному рейтингу РФ Эван Вольманн.

В настоящее время Moody's оценивает долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне «Baa3», прогноз — «стабильный».

«Хотя это маловероятно в свете пандемии коронавируса, повышение рейтинга России может произойти при дальнейшем снижении уязвимости страны перед внешними шоками, в том числе за счет продолжающегося повышения бюджетно-финансовых возможностей и увеличения финансовых буферов», — сказал эксперт.

Он отметил, что стабильный прогноз по суверенному рейтингу отражает улучшение кредитного профиля России, что в свою очередь повысило устойчивость страны к шокам.