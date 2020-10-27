Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении ограничений для уполномоченного по правам человека в РФ, которые вытекают из новых положений Конституции. Он был внесен президентом РФ Владимиром Путиным.

В законопроекте закрепляется требование о постоянном проживании омбудсмена на территории Российской Федерации. Уполномоченному запрещается открывать и иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.

Как указал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, «запрет иметь счета за рубежом распространится на уполномоченного по правам человека, чья задача — отстаивать права» граждан РФ, «и крайне важно, чтобы в этой деятельности он был независим».