Проблема крайней нищеты в мире обострилась из-за пандемии, но в России она давно решена, и сейчас государственной политике нужны четкие цели для решения оставшихся проблем и дальнейшего повышения качества жизни граждан, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Он отметил, что сейчас признанным в мире критерием бедности является величина ежедневных расходов человека около одного доллара в день. «В начале пандемии 8,2% населения мира жили на средства менее 1 доллара в день. Это нищета. А сейчас, в период пандемии, эта цифра увеличилась до 8,8%», — сказал Кудрин, выступая на «Форуме стратегов».

«Мы эту проблему, естественно, давно решили, мы эту нищету самую серьезную давно уже преодолели», — напомнил Кудрин.

Всемирный банк предрек 150 миллионам человек нищету из-за пандемии Пандемия и глобальная рецессия повергнут 1,4% населения в крайнюю нищету.

Президент РФ в 2018 году объявил национальные цели развития России на период до 2030 года. Теперь, по словам Кудрина, правительству необходимо определить четкие критерии, которые позволят следить за их выполнением. «Мы, конечно, должны повышать качество стратегического планирования», — заявил он. По словам главы Счетной палаты, правительство РФ стало серьезнее относиться к вопросам государственного управления и планирования.

«Правительство сейчас серьезно перестраивает управление. Уточненные нацпроекты будут представлены в ближайшие дни, и мы увидим, как они скорректированы с учетом новых задач, которые поставлены летом президентом», — сказал он.