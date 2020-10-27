Акибанк ввел вклад «Пенсионный стандарт+». Он открывается при предъявлении паспорта и документа, подтверждающего получение социального пособия по возрасту или выслуге лет.

Минимальная сумма — 1 тыс. рублей. Срок — 372 дня. Доходность составляет 3,25—4,25% годовых.

Возможны дополнительные взносы без ограничений. Расходные операции допускаются в течение всего срока депозита, совокупная сумма частичных изъятий составляет не более 50% от первоначальной суммы вклада. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов — в конце срока.