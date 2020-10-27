Рост цен на новостройки связан в том числе с удорожанием себестоимости строительства жилья, а не только с программой льготной ипотеки. Такое мнение выразил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

«Нас начинают упрекать, что сделали льготную ипотеку, но цена квадратного метра увеличилась в среднем на 7—8%... Цена квадратного метра, может быть, увеличилась, но увеличилась в тех городах, где на покупательскую способность (это) никак не влияет. А на остальной территории нашей страны даже если цена квадратного метра и увеличилась на 3—4%, то посмотрите на динамику изменения себестоимости (строительства), стоимости рабочей силы в связи с дефицитом (кадров)», — сказал Стасишин на форуме Forbes «Город. Человек. Будущее».

Стасишин отметил, что больше половины льготной ипотеки на новостройки выдается в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и нескольких крупных городах России, где наблюдается высокая покупательская способность. Кроме того, по мнению замминистра, девелоперы стали больше вкладываться в качество строительства во всех сегментах жилья. «Я на прямой связи с застройщиками не только в Москве. Все сегодня вкладывают в новое качество продукта, потому что ценой сегодня уже не конкурируют, конкурируют качеством продукта во всех субъектах», — добавил он.

Также Стасишин подчеркнул, что Минстрой не видит проблемы с возможностью появления «ипотечного пузыря» в России на фоне продления программы льготной ипотеки на новостройки.