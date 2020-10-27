Президент России Владимир Путин подписал закон, который призван допустить территориальные торгово-промышленные палаты (ТПП) к программам поддержки МСП.

Согласно поправкам, в соответствии с федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» палаты смогут выступать в качестве организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

Сейчас территориальные торгово-промышленные палаты оказывают широкий спектр услуг для бизнеса. Как ранее заявил руководитель экспертного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства и самозанятости Госдумы Рифат Шайхутдинов, ТПП после принятия закона станут прочным связующим звеном между бизнесом и федеральными и региональными институтами.