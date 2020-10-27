Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства привлекать кредитные средства для оказания помощи субъектам РФ при реализации программ переселения, а также о возможности бесплатного выделения участков под строительство домов семьям в малых населенных пунктах. Авторами инициативы выступили руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев и первый зампред думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Законопроектом предусмотрена передача фонду функций по привлечению кредитных и иных заемных средств в целях финансовой поддержки ускоренной реализации программ переселения в субъектах РФ. Фонд сможет использовать поступающие дополнительные имущественные взносы для возврата кредита и уплаты процентов.

Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, «люди быстрее переедут в современное жилье», будут созданы новые рабочие места в строительной и смежных отраслях, простимулировано развитие региональной инфраструктуры.

В России могут субсидировать аренду квартир малоимущим Законопроект предполагает появление в России субсидий на аренду жилья для малоимущих, имеющих право на жилищную поддержку.

Как пояснил ранее Пахомов, если субъект РФ досрочно завершит программу расселения, он будет вправе подать заявку на предоставление финансовой поддержки в пределах остатка неиспользованного лимита для целей реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года. Также фонд сможет направлять временно свободные средства, а также привлеченные фондом кредитные и иные заемные средства сверх лимита, который установлен для субъекта РФ на текущий год.

Законопроектом предусмотрена возможность бесплатного выделения земельных участков, на которых ранее находились аварийные жилые дома, гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального строительства в населенных пунктах с численностью не более 30 тыс. человек. Участки будут выделяться в случае, установленном органами власти субъектов РФ, при этом на них смогут рассчитывать и другие категории граждан в случаях, предусмотренных федеральным и региональным законодательством.