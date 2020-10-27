Банк России установил официальные курсы валют на 28 октября.

Курс доллара повысился на 1,13 копейки, составив 76,4556 рубля (76,4443 рубля на 27 октября). Курс евро снизился на 9,37 копейки, до 90,3552 рубля (с 90,4489 рубля на 27 октября).

На Московской бирже на 13:16 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 16 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 13 копеек, валюты стоят 76,54 и 90,32 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 76,24—76,62 рубля за доллар и 90,19—90,5 рубля за евро.