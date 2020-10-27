Страховая компания «Согласие» по итогам девяти месяцев 2020 года получила чистую прибыль в размере 1 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее, говорится в релизе страховщика.

Премия компании по 2 млн заключенных договоров составила 25,5 млрд рублей, на 4% превысив показатель за аналогичный период прошлого года.

Большую часть портфеля (62%) заняли поступления по автострахованию. Доля премии по автокаско составила 36%, ОСАГО — 26%, страхованию имущества — 18%, еще 20% сборов пришлись на личное страхование и страхование ответственности.

«В январе — сентябре 2020 года компания получила премию по автокаско в размере 9,2 млрд рублей (минус 4%). Поступления по ОСАГО выросли на 42% до 6,6 млрд рублей, по страхованию имущества — на 11% до 4,7 млрд рублей. По автокаско компания выплатила клиентам 5,8 млрд рублей, по ОСАГО — 3,5 млрд рублей, личному страхованию — 2,1 млрд рублей, страхованию имущества — 829 млн рублей, страхованию ответственности — 398 млн рублей», — сказано в сообщении.