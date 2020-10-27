Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, совершенствующий реализацию специальных экономических мер в отношении юрлиц и физлиц. Законопроект устанавливает правила применения специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) блокирования денежных средств и иного имущества блокируемых лиц, а также финансовых операций, совершаемых в интересах блокируемых лиц. Документ направлен на создание правового механизма реализации банками, страховыми организациями, НПФ, ломбардами, Почтой России, сотовыми операторами ограничений по совершению финансовых операций, вплоть до блокирования денежных средств.

Устанавливается запрет на прием платежей платежным агентом и запрет по трансграничному переводу денежных средств кредитной организацией, если получатель таких средств включен в перечень физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, утверждаемые Кабмином. Также документ регулирует особенности лицензирования деятельности по организации и проведению азартных игр.

Законопроектом закрепляются полномочия правительства РФ по определению перечня федеральных органов власти, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением законодательства о специальных экономических мерах. ЦБ и определяемые Кабмином уполномоченные органы наделяются полномочиями устанавливать порядок, состав и формат представления организациями информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер. ЦБ и уполномоченные органы будут обязаны представлять в Минфин ежеквартальную сводную информацию о том, как соответствующие организации реализуют специальные экономические меры.

Документ расширяет перечень ограничений, наложенных на ряд лиц и компаний в рамках указа «О мерах по реализации указа президента России «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Изменения предполагают установление запрета на прием платежным агентом денежных средств и совершение трансграничных платежей, если получатель включен в санкционный список.