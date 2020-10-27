Обсуждение изменений в Трудовой кодекс, которые регулируют работу в удаленном режиме, идет сложно, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24».



«Вопрос по Трудовому кодексу идет очень сложно, очень большие такие дискуссии идут», — сказал он.

По словам министра, отношение к оплате труда и трудовым нормам трансформируется. «Это вообще ментальный сдвиг ведь. То есть мы уходим от того, что [необходимо] покупать время работника, к тому, что [теперь нужно] покупать результат его труда», — добавил глава Минэкономразвития.

Работодателям могут запретить отслеживать место нахождения сотрудников на «удаленке» Также необходимо законодательно определить причины увольнения и способы проверки сотрудников.

«Тот вопрос, который меня очень сильно волнует, мы часто размышляем и круглые столы проводим: какой будет бизнес после пандемии, как вот эта текущая ситуация повлияет на предпринимателей, на электронную торговлю, на «дистанционку», то есть это вот все временно или все-таки значительную часть этого мы возьмем дальше», — сказал Решетников, обращаясь к главе Wildberries Татьяне Бакальчук.

В ответ на это Бакальчук отметила, что после пандемии часть офисной жизни уйдет. «Все наши «зумы» — это просто уже часть нашей жизни, потому что это просто и удобно, тебе не нужно никуда лететь, если ты хочешь переговорить с кем-то. То есть это останется. Наверное, уйдет какая-то часть офисной жизни, потому что всем привычно уже стало и удобно работать из дома, и системы контроля все компании выстраивают. То есть все понимают, что теперь необязательно контролировать присутствие человека на рабочем месте», — отметила Бакальчук. По ее словам, также возникает вопрос, как оценивать теперь рабочее время и за что платить сотруднику зарплату.