Минфин России в среду, 28 октября, проведет два аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении ведомства.



Так, Минфин предложит инвесторам облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29019RMFS с датой погашения 18 июля 2029 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

На втором аукционе ведомство разместит облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26235RMFS с датой погашения 12 марта 2031 года в объеме 30 млрд рублей по номинальной стоимости.

Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.