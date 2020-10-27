ББР Банк предложил новую дебетовую карту «Travel», тип карты — Visa Platinum.

Выпуск карты — бесплатно. Стоимость обслуживания составляет 150 рублей в месяц; ежемесячная плата не взимается при выполнении условий: совершении покупок на сумму не менее 40 тыс. рублей и при зачислении на карту более 60 тыс. рублей.

Снятие наличных в банкоматах и ПВН банка бесплатно до 200 тыс. рублей в месяц, далее — 1%, других банков — бесплатно до 100 тыс. рублей в месяц, далее — 1,5%.

По карте предусмотрена программа лояльности: кешбэк до 2,5% за бронирование на сайте bbr.onetwotrip.com, тревел-бонусы за любые другие покупки, 1 000 приветственных тревел-бонусов новым клиентам.

«Данную карту для путешественников можно открыть в рублях, долларах или евро», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Елена Хвостова.