Премия в цене российской экспортной нефти Urals в Европе к эталону Brent достигла максимума с июля на фоне снижения предложения, сообщает Argus.

Так, стоимость Urals в понедельник на северо-западе Европы держалась на 0,55 доллара за баррель дороже Brent. В Средиземноморье премия выросла сразу на 0,6 доллара за баррель до 0,75 доллара за баррель к североморскому датированному.

Поставки российской нефти из портов в ноябре снизятся на 130 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем, до минимального уровня с июля, до 1,02 млн баррелей в сутки согласно позиционным графикам отгрузок. Причиной сокращения экспорта может стать рост загрузки российских НПЗ в ноябре после завершения сезонных ремонтов на многих предприятиях.

Самое заметное снижение поставок придется на балтийские порты — на 90 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем, до минимального уровня с июля, почти до 770 тыс. баррелей в сутки. Отгрузки Urals из Новороссийска уменьшатся примерно на 40 тыс. баррелей в сутки до уровня сентября — 250 тыс. баррелей.