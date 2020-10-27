Банк непрофильных активов «Траст» нарастил долю в девелопере «Интеко» до 100%, следует из материалов банка.



«Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания: 50 040 000 акций / 100%», — сказано в документах.

Как напоминают РИА Новости , группа «Интеко» — крупный российский девелопер, созданный Еленой Батуриной, вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2011 году, вскоре после отставки Лужкова, она продала 95% компании совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову, 5% приобрела компания «Сбербанк Инвестиции». В 2017 году 87,5% акций «Интеко» консолидировал Рост Банк, санированный через ФКБС и сейчас присоединенный к «Трасту». На начало октября 87,5% «Интеко» принадлежали банку «Траст», еще 7,5% — компании «Сбербанк Инвестиции», 5% — миноритариям.