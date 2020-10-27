Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 57 копеек к предыдущему закрытию и составил 76,9525 рубля. С начала торговой сессии было проведено 43,9 тыс. сделок на 2,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 76,24—77,19 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 91,0425 рубля, увеличившись на 80 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,2 тыс. сделок на 264 млн евро по курсам от 90,1825 до 91,2475 рубля за евро.

Рубль прервал серию роста против валют, констатирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Но сегодняшняя динамика выходит за рамки рядовой краткосрочной коррекции, указывает он.

«Пара USD/RUB, доходившая накануне до 76, сегодня резко поднялась до 77,15. Ожидаем закрытия возле текущих значений — вблизи 77 за доллар. В течение среды не исключен возврат ближе к 76,5. Поводов для закрепления пары в диапазоне 77—77,5 пока не наблюдается. Евро сегодня поднялся выше 91,2 впервые с прошлой пятницы. На следующую сессию закладывают отход в диапазон 90,6—91,1», — комментирует эксперт.