Народный Хурал (парламент) Калмыкии внес в Госдуму законопроект, обязывающий кредитные организации всегда объяснять заемщику причины отказа в выдаче потребительского кредита, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Сейчас кредитор может отказать заемщику в заключении договора потребительского кредита (займа) без объяснения причин, если федеральными законами не предусмотрена обязанность кредитора мотивировать отказ от заключения договора.

Законопроектом вместо этого предлагается установить обязанность кредитора представлять «мотивированное объяснение причины» отказа в выдаче потребительского кредита (займа).

«Данные изменения позволят гражданам иметь полную информацию о своем кредитном потенциале и возможностях для устранения имеющихся причин отказа», — поясняют разработчики.

Они обращают внимание, что зачастую граждане, обращающиеся в кредитные организации, «даже не предполагают о наличии фактов, препятствующих в получении кредита (займа)».