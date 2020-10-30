Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк «Зенит» ввел новый вклад «Новогодний». Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей. Срок составляет 400 дней и разделен на четыре периода начисления процентов: с первого по 100-й день — 5,5%, со 101-го по 200-й день — 4%, с 201-го по 300-й — 3,55%, с 301-го по 400-й — 3,35%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 4,1% годовых.

Банк «Национальный Стандарт» предлагает вклад «Здоровый стандарт». Депозит открывается на 550 дней под 4,6% годовых. Минимальная сумма — 15 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются.

Акибанк ввел вклад «Пенсионный стандарт+». Он открывается при предъявлении паспорта и документа, подтверждающего получение социального пособия по возрасту или выслуге лет. Минимальная сумма — 1 тыс. рублей. Срок — 372 дня. Доходность составляет 3,25—4,25% годовых.

«Тинькофф» меняет процентную ставку по тарифу накопительного счета в рублях. По накопительным счетам в рублях новая ставка составит 3% годовых (ранее — 3,14%). Для держателей премиальных карт «Тинькофф» ставка накопительных счетов в рублях остается прежней — 3,5% годовых.



Автоградбанк ввел вклад «Хит сезона». Оформить его можно на 370 дней под 5% годовых. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежеквартально на текущий счет.

Банк «Открытие» объявил о повышении ставок по депозитам. По данным Банки.ру, изменение составило 0,2 процентного пункта. Так, ставка равна 4,6% по срочным вкладам при размещении суммы от 750 тыс. рублей с выплатой дохода в конце срока. Для клиентов со статусом «Премиум» данные условия будут действовать при размещении любой суммы на депозите.

Банк «Национальный Стандарт» повысил ставки по ряду вкладов в рублях на 0,2 процентного пункта. Доходность депозита «Пенсионный стандарт» (открывается на сроки от 31 до 730 дней) составит 3,2—3,9%, а вклада «Сберегательный стандарт» (от 31 до 550 дней) — 3,1—4,35% годовых. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Газпромбанк ввел новый вклад «Процент успеха». Депозит открывается в сумме от 30 тыс. рублей на сроки 367 и 548 дней. Процентная ставка зависит от срока размещения: на 367 дней — 4,5%, на 548 дней — 4,7% годовых. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Банк «Держава» изменил процентные ставки по действующим депозитам в рублях и долларах. Доходность вклада «Классический» с выплатой процентов в конце срока в рублях (от 90 тыс. рублей) составит 2,75—3,6% годовых, в долларах (от 3 тыс. долларов) — 0,05—0,25% годовых. Вклад «Классический» с ежемесячной выплатой можно оформить в рублях (от 90 тыс. рублей) под 2,72—3,69% годовых, в долларах (от 3 тыс. долларов) — под 0,05—0,25% годовых.