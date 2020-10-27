«Лучший пакет» мер поддержки экономики США будет принят после выборов, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.



«После выборов мы получим лучший пакет мер поддержки экономики, который только бывал», — сказал Трамп журналистам, покидая Белый дом для продолжения предвыборного турне по стране.

Он заявил о своей уверенности в том, что по итогам предстоящих выборов в конгрессе республиканцы не только удержат большинство в сенате, но и «вернут себе палату (представителей конгресса США)».

Очередной пакет мер поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса является предметом торга между республиканской администрацией Трампа и демократами в конгрессе. Стороны не могут договориться ни об объеме средств, ни об их назначении.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.