Три из четырех российских компаний стали жертвами экономических преступлений хотя бы раз за последние три года, для некоторых из них это закончилось крушением бизнеса, рассказали «Известиям» в Group-IB. Порядка 78% отечественных компаний признали, что хотя бы раз за последние три года становились жертвами экономических преступлений. Из десяти расследований, в которых участвуют криминалисты компании, минимум семь имеют признаки отмывания денег, хищений и мошенничеств.

Как отметили в Group-IB, сегодня все традиционные виды преступлений совершаются с использованием цифровых устройств. И исход дела в суде зависит от того, насколько правильно проведен анализ этих устройств и юридически грамотно закреплены цифровые улики. Мошенничество может осуществляться как изнутри компании (начиная с собственников, заканчивая рядовыми сотрудниками), так и сторонними лицами. Для поддержки мошенничества также создаются фальшивые порталы российских министерств, ассоциаций, банков, юридических фирм и судоходных компаний. Также злоумышленники часто выдают себя и общаются с жертвой от имени реально существующих компаний. Цель состоит в том, чтобы побудить жертву уплатить аванс за несуществующие товары.

Group-IB назвала ключевые тенденции киберпреступлений в период пандемии В первую очередь зафиксирован рост количества финансовых мошенничеств с использованием социальной инженерии.

По словам экспертов, смыслом мошенничества всегда является имитация правомерности, а также сваливание вины на потерпевшую сторону. В этом случае сам потерпевший не стремится обращаться в органы. Кроме того, могут выявиться и шероховатости в деятельности самого заявителя. Однако, уверены эксперты, потерпевшим обязательно надо обращаться в суд и включать факты в дело о банкротстве. Они отметили, что проблема в выявлении экономических преступлений заключается в их латентности и растянутости во времени. Специалисты рекомендуют проводить контрольные проверки как своего бизнеса, так и контрагентов.