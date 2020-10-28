В России до конца 2020 года заработает специальный сервис, с помощью которого в онлайн-режиме от 30 секунд до нескольких минут можно будет получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), пишет РБК. Это стало возможным благодаря внедрению федеральной государственной информационной системы ЕГРН (ФГИС ЕГРН) по всей стране, сообщили в аппарате вице-премьера России Виктории Абрамченко. Речь идет, в частности, о регистрации прав собственности, договоров ипотеки, постановке на кадастровый учет и других процедурах в сфере недвижимости.
До внедрения ФГИС ЕГРН сервис работал в пилотных регионах, в 2020 году он будет распространен на все регионы, уточнила Абрамченко. Сервис позволит пользователям оперативно получать информацию о характеристиках объектов недвижимости, проверять собственников или уточнять наличие обременений перед сделкой с недвижимостью. Чтобы воспользоваться его услугами, необходимо авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации. Искать объекты можно по адресу или кадастровому номеру.
С помощью него заемщики могут оформить право собственности без посещения Росреестра или МФЦ.
Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, — это платная госуслуга. В зависимости от лица, запросившего услугу, и формата предоставления данных стоимость выписки составляет от 130 рублей до 5,2 тыс. рублей.
Сохранность данных о недвижимости во ФГИС ЕГРН обеспечивается в соответствии со всеми современными требованиями информационной безопасности, отметила вице-премьер. Для обеспечения отказоустойчивости специально были созданы распределенные центры обработки данных, обеспечивающие надежную и стабильную работу системы.
Мошенники обещают сделать все дешево и ответственно, но исполнять свои обещания не спешат.