Фондовые торги в России стартовали в среду в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:10 мск индекс Мосбиржи был в минусе на 0,49% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и равнялся 2 749,53 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени потерял 1,11% и составил 1 118,94 пункта.

«По нашему мнению, в условиях повышенной неопределенности и ситуации на глобальных рынках индекс Мосбиржи сегодня может продолжить погружение в диапазон 2 700—2 750 пунктов. К концу недели стимул к росту благодаря финансовым отчетам могут получить отдельные бумаги», — указывает главный аналитик ПСБ Роман Антонов.