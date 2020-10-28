Потери экономики России в результате введения режима самоизоляции составили в первом полугодии около 8% от объема ВВП 2020 года. Об этом говорится в Прогнозе основных показателей социально-экономического развития РФ на 2020—2023 годы, подготовленном Счетной палатой (СП) совместно с Институтом экономической политики имени Е. Т. Гайдара.

«По нашим оценкам, потери экономики России в результате введения режима самоизоляции составили в I квартале 2020 года 0,49% годового ВВП, а во II квартале — 7,53% годового ВВП. Таким образом, в первом полугодии 2020 года потери за счет этого фактора достигли примерно 8% ожидаемого ВВП 2020 года», — отмечается в документе.

Восстановление экономики России в конце II и в III кварталах 2020 года прошло быстрее, чем это предполагалось. Влияние каждого из шоков по прошествии всего нескольких месяцев оказалось относительно слабым, а скорость восстановления экономики быстрой, отмечается в прогнозе. Тремя основными драйверами динамики экономики стали падение цен на нефть на мировом рынке, ограничение деловой активности и введение режима «нерабочих дней» для предотвращения распространения пандемии, а также сокращение физических объемов экспорта вследствие спада мировой экономики.

Власти потратят на поддержку экономики России в 2020—2021 годах около 9% ВВП Также объем ликвидной части ФНБ позволит Минфину финансировать расходы бюджета в течение трех лет при падении цены нефти до 20 долларов за баррель.

Счетная палата отмечает, что есть ряд особенностей структуры экономики России, благодаря которым реакция на пандемию и введенные ограничения была менее выражена, чем в других странах. Во-первых, период максимально жесткого ограничения деловой активности в РФ длился всего полтора месяца и был короче, чем в других странах. Во-вторых, в структуре экономики России ниже доля отраслей, производящих конечные товары и услуги для населения, спрос на продукцию которых резко сократился в кризис. В-третьих, наиболее пострадавший из-за карантинных ограничений сектор экономики — малый и средний бизнес — не так сильно развит в России. Он понес большие потери, но конечный отрицательный вклад в динамику ВВП не так значителен, как в странах Европы и США, отметила СП. Также быстрому восстановлению потребительского спроса способствовали характер антикризисных мер правительства РФ, снижение процентных ставок вслед и слабый рост безработицы.

Темпы роста российского ВВП будут меньше мировых, а экономика страны сможет вернуться на докризисный уровень только в 2022—2023 годах, сообщила СП.