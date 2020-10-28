Количество мошеннических звонков в России в период пандемии коронавируса увеличилось на 200%, сообщил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев в ходе V Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг.

«За последний период, когда коронавирус не дает нам покоя, мы видим, что количество звонков обзвонщиков-злоумышленников на наших граждан увеличилось порядка на 200%. Это достаточно серьезные цифры», — сказал он.

Эксперты предупредили об автообзвонах из кол-центров мошенников Изменить ситуацию сможет только эффективная работа правоохранительных органов, считают эксперты.

Сычев отметил, что злоумышленники активно используют методы социальной инженерии и играют на чувствах граждан, а именно на страхе потерять сбережения. По данным ЦБ, почти 70% всех мошеннических операций относятся к ситуациям именно с социальной инженерией. Также мошенники стремятся не дать человеку время опомниться и подумать.

При этом средний чек телефонных мошенников составляет около 10 тыс. рублей, но с учетом масштаба обзвонов в конечном итоге это выливается в значительную сумму, добавил первый замглавы департамента ЦБ.