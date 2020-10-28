Платформа «Поток» начала передавать данные по займам своих клиентов в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), говорится в сообщении бюро. Сотрудничество соответствует вступившим в силу поправкам в 218-ФЗ «О кредитных историях» и 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ». Регуляторный надзор за деятельностью инвестиционных платформ осуществляет ЦБ.

Одна запись кредитной истории, передаваемая в НБКИ, содержит более 50 параметров. Параметры описывают заемщика, сам заем, полученные от заемщика платежи и изменение всех компонентов задолженности (основной долг, проценты, просроченная задолженность, пени и т. д.), динамику дней просрочки. По каждому займу нужно передавать записи не реже чем раз в пять дней.

Бюро проверяет качество данных и не допускает никаких нестыковок как внутри отдельной записи, так и во всей кредитной истории. Так как речь идет о чувствительных персональных данных, требования по шифрованию данных чрезвычайно высоки.