Торгово-промышленная палата (ТПП) обратилась к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой продлить до конца 2024 года льготную ставку НДС (10%) на услуги по внутренним воздушным перевозкам. Об этом сообщил президент ТПП РФ Сергей Катырин.

«Мы попросили Белоусова поручить Минфину России рассмотреть вопрос о продлении до 31 декабря 2024 года льготной ставки НДС в размере 10% на услуги по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа (подпункт 6 пункта 2 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации). С 1 января 2021 года указанное положение утратит силу, а ставка НДС на внутрироссийские воздушные перевозки повысится с 10% до 20%», — пояснил он.

Авиакомпании попросили у Мишустина 50 млрд рублей субсидий из-за пандемии Без полного возобновления международного авиасообщения пассажиропоток с середины октября упадет почти в два раза по сравнению с прошлым годом.

Согласно оценке главы ТПП, это повлечет финансовые потери для авиакомпаний и рост цен на билеты. Кроме того, повышение НДС может привести к снижению доступности внутренних перевозок для граждан, считает он. «Доступное авиасообщение с Москвой важно для жителей регионов: в 2019 году 55% пассажиров, вылетевших из региональных аэропортов внутренними рейсами, вылетали в аэропорты московского авиационного узла», — отметил он.

Катырин подчеркнул, сохранение пониженной ставки не затронет региональные воздушные перевозки в обход Москвы, а также перевозки в/из Калининграда, Республики Крым и Дальневосточного федерального округа, ставка НДС которых составляет 0%.