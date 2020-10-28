Глава ВТБ Андрей Костин не видит дополнительных рисков для финансового сектора РФ в новых санкциях Евросоюза из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.

«Я не политик, чтобы эти вещи трактовать. Для финансового сектора я дополнительных рисков в них (новых санкциях. — Прим. ред.) не вижу», — сказал Костин.

Ранее в официальном журнале Евросоюза был опубликован санкционный список по инциденту с Навальным. В него включены директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. В список также попал Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий и российский предприниматель, глава компании «Конкорд» Евгений Пригожин.