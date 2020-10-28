Необходимости вводить новые меры поддержки российской экономики в условиях распространения коронавируса пока нет, уже принятые решения позволяют обеспечить бесперебойную работу предприятий. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, сейчас «нет ситуации, которая была бы связана с остановкой экономики».

«Экономика работает, мы уже говорили, что принятые меры позволили обеспечить бесперебойность работы экономики», — сказал представитель Кремля, комментируя оценку Центра стратегических разработок, согласно которой в ближайшее время 19% российских предприятий не смогут платить налоги.

Отвечая на вопрос, видят ли в Кремле в этом проблему и считают ли нужным поддержать компании, Песков отметил, что «все предприятия работают». «В настоящий момент такой потребности нет», — подчеркнул он.