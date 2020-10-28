ЦБ планирует начать публиковать на своем сайте список компаний, которые предоставляют нелегальные финансовые услуги, рассказал первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов на онлайн-брифинге в рамках Международной недели инвесторов.

Ранее он сообщил, что Банк России за первые три квартала года выявил и «прикрыл» 1 тыс. нелегальных поставщиков финансовых услуг, в том числе 140 финансовых пирамид, 600 «черных кредиторов» и 200 форекс-дилеров, которые незаконно осуществляли свою деятельность.

«Сейчас мы обсуждаем вопрос публикации списка компаний, которые, как мы считаем, работают за пределами легальной плоскости, на своем сайте, чтобы гражданам было легче их идентифицировать. Возможно, это будет уже сделано в ближайшем будущем», — сказал Швецов.

По его словам, ЦБ также активно занимается закрытием сайтов таких компаний. «Мы активно информируем правоохранительные органы о выявленных компаниях, которые работают незаконно на российском рынке», — отметил Швецов.