Экономика России находится в кризисе, но страна преодолевает его успешнее других государств, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения в первом чтении проекта федерального бюджета.

«Сегодня экономика находится в кризисе. Причем не только в нашей стране, но и в других странах. Мы преодолеваем эти вызовы более успешно, чем другие страны, хотя у нас сложностей хватает», — сказал Володин.

Он отметил, что проект бюджета гарантирует выполнение всех социальных обязательств. «Не за счет людей, а за счет государства, за счет той политики, которая проводится. И то, что есть резервы, это хорошо. И нам важно, чтобы они всегда были», — пояснил он.

Российская экономика потеряла в первом полугодии из-за режима самоизоляции 8% ВВП Восстановление экономики России в конце II и в III кварталах 2020 года прошло быстрее, чем это предполагалось.

Володин также высказал пожелание, чтобы предложения главы Минфина учитывали запрос общества. «С одной стороны, действительно, критикуем (подходы Минфина), но, с другой стороны, надо понимать, что эта критика должна быть конструктивной. Мы еще не проходили такие вызовы, как сегодня», — сообщил он.