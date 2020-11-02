Портал Банки.ру предлагает читателям подписаться на рассылку по теме микрофинансирования. Подписчики смогут первыми узнавать новости рынка и получать интересные предложения МФО.

Кроме того, подписка на тематическую рассылку дает возможность принять участие в розыгрыше денежных призов. Чтобы оформить подписку и поучаствовать в розыгрыше призов, нужно зайти в любой каталог займов МФО, например в каталог онлайн-займов, перейти к соответствующему баннеру и нажать на кнопку «Выиграть приз».

Среди всех читателей, которые подпишутся на рассылку до 26 ноября включительно, будут разыграны 15 призов по 15 тыс. рублей. Розыгрыш состоится в декабре.