Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал министра финансов Антона Силуанова оперативно разработать изменения в системе оплаты труда работников бюджетной сферы и сформулировать конкретные предложения к рассмотрению проекта федерального бюджета на 2021—2023 годы в третьем чтении.

«Давайте мы с вами в ходе обсуждения, видя эти проблемы, до второго чтения их озвучим и на себя возьмем обязательство, как их решать… Нам правильно к принятию бюджета в третьем чтении выйти с конкретными предложениями по заработной плате, уйти от этого определения «средняя зарплата». Она должна быть понятная, притом что есть средняя по региону, притом что она влияет, эта средняя, на заработную плату в бюджетных учреждениях. Но меньше определенной заработной платы учитель не должен получать, врач не должен получать, работник высшей школы не должен получать», — сказал Володин, подчеркнув, что вопрос необходимо решить «как можно быстрее».

Володин: Россия преодолевает экономический кризис успешнее других стран Володин также высказал пожелание, чтобы предложения главы Минфина учитывали запрос общества.

В ходе ответов на вопросы депутатов Силуанов отметил, что правительство продумывает вопрос новой системы оплаты труда бюджетников, при которой доля базового оклада в зарплате будет повышаться. Володин в свою очередь подчеркнул, что «было бы правильно, чтобы депутаты подключились к этой работе». По его словам, средняя зарплата по региону должна учитываться при начислении заработной платы в школах, учреждениях здравоохранения и в высшей школе. «Но по факту на деле получается, что учитель зачастую получает заработную плату и 15 тысяч рублей, и 17 тысяч рублей при средней по экономике региона порядка 30 тысяч рублей. Поэтому то, что основная зарплата будет расти, а стимулирующая будет уменьшаться, — правильно», — добавил Володин.