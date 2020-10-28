Глава ВТБ Андрей Костин не видит причин для того, чтобы Банк России принял решение поднять ключевую ставку. Такое мнение банкир высказал в интервью агентству Reuters.

«Я пока не вижу причин, которые бы побудили ЦБ перейти к повышению ставки. Впервые в кризисной ситуации ЦБ не стал повышать ставку, а наоборот — снизил ее четыре раза подряд. С точки зрения инфляционных ожиданий сейчас нет причин ее повышать», — сказал он.

По словам Костина, Россия стала схожа с большинством стран с развитой экономикой, где регуляторы снижают ставку, поддерживая экономический рост. «Вот нулевая ставка мне не нравится. Я считаю, что она губительна и для банков, и для инвестиций, и для экономики в целом. Сегодня у нас ставка в 4,25% — и это хорошо, она позволяет дешевле кредитовать экономику, снижая долговое бремя и предприятий, и граждан», — отметил глава ВТБ.