Чистая прибыль группы «АльфаСтрахование» за январь — сентябрь 2020 года превысила 17,6 млрд рублей, согласно отчетности по ОСБУ, что в три раза выше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в релизе группы.



Сборы группы «АльфаСтрахование» за девять месяцев увеличились на 20% и достигли 141,7 млрд рублей. «Наиболее высокими темпами росли сегменты инвестиционного и накопительного страхования жизни — сборы по ним за отчетный период выросли почти в 2,5 раза, до 34,8 млрд рублей. Этому способствовал в том числе рост интереса населения к альтернативным инвестиционным инструментам на фоне снижающихся ставок по депозитам, а также стремление клиентов обеспечить себе финансовую безопасность в будущем», — сказано в сообщении.

Среди лидеров по приросту — страхование от несчастных случаев физических лиц — сборы увеличились в 2,5 раза (до 330 млн рублей), страхование финансовых рисков — рост на 80% до 987 млн рублей, страхование ипотеки — рост на 57% до 2,8 млрд рублей. Сборы по каско в январе — сентябре выросли на 9,6% до 17,1 млрд рублей, по страхованию имущества физических лиц — на 7,5% до 7,2 млрд рублей.

Выплаты по группе за три квартала 2020-го достигли 64 млрд рублей против 55 млрд рублей в 2019-м.