Правительство России завершило работу над единым планом по достижению национальных целей развития, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече президента Владимира Путина с членами Кабмина.

Мишустин напомнил, что ранее он провел встречу с руководством Госдумы и лидерами фракций. «В том числе речь шла о едином плане по достижению национальных целей развития, который был разработан по вашему поручению, — сказал председатель Кабмина, обращаясь к главе государства. — Мы его сейчас завершили, проработали».

Он предложил переориентировать бюджетную систему РФ на достижение национальных целей. Председатель правительства подчеркнул, что все члены Кабмина и губернаторы будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей. По его словам, ежегодные расходы на единый план достижения национальных целей составят 12 трлн рублей.