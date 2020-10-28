Правительство России завершило работу над единым планом по достижению национальных целей развития, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече президента Владимира Путина с членами Кабмина.
Мишустин напомнил, что ранее он провел встречу с руководством Госдумы и лидерами фракций. «В том числе речь шла о едином плане по достижению национальных целей развития, который был разработан по вашему поручению, — сказал председатель Кабмина, обращаясь к главе государства. — Мы его сейчас завершили, проработали».
Он предложил переориентировать бюджетную систему РФ на достижение национальных целей. Председатель правительства подчеркнул, что все члены Кабмина и губернаторы будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей. По его словам, ежегодные расходы на единый план достижения национальных целей составят 12 трлн рублей.
Планом определены конкретные целевые значения показателей достижения национальных целей на 2021—2024 годы и на 2030 год.