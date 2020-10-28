Газпромбанк улучшил условия рефинансирования потребительских кредитов, выданных другими банками, говорится в релизе финучреждения.

Так, ставки стали ниже на 1—2,4 процентного пункта. Минимальная ставка для зарплатных клиентов Газпромбанка теперь составляет 5,5% годовых, а для остальных категорий клиентов — 5,9% годовых при рефинансировании кредитов на сумму от 1,5 млн до 5 млн рублей.

Также снижена ставка по программе рефинансирования на кредиты от 100 тыс. до 1,5 млн рублей: до 6,5 % годовых для зарплатных клиентов и до 6,9% для остальных категорий клиентов.

При отсутствии страхования жизни и здоровья заемщика ко всем ставкам применяется надбавка 6—7 п. п. в зависимости от категории клиента.