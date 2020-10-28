Страховые компании смогут получать информацию от ГИБДД о совершенных водителями правонарушениях ПДД после того, как будут состыкованы федеральная информационная система ГИБДД и АИС ОСАГО 2.0. Об этом сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Владимир Кузин на заседании круглого стола «Тарифы ОСАГО после поправок, первые итоги» в Общественной палате РФ.

«Федеральная информационная система ГИБДД, которая ведет весь учет, в том числе правонарушений, сейчас дорабатывается с учетом новых требований, в декабре сервис должен быть принят в новом виде», — сообщил он. Параллельно дорабатывается новая АИС ОСАГО, которая была введена в эксплуатацию летом нынешнего года.

«Думаю, в начале 2021 года мы состыкуем программные продукты, чтобы страховые компании при расчете тарифов ОСАГО для конкретных участников дорожного движения могли использовать информацию об их правонарушениях», — добавил Кузин.

Напомним, ФЗ № 161, который вступил в силу с 24 августа 2020 года, определяет, что при расчете индивидуального ОСАГО можно учитывать в качестве факторов неоднократное совершение в течение года проезда на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости движения более чем на 60 км/ч и выезд на встречную полосу. «Однако не будут учитываться факты автоматической фиксации правонарушений специальными техсредствами, — пояснил Владимир Кузин. — То есть нарушения должны быть зафиксированы исключительно сотрудником Госавтоинспекции в виде составленного протокола и впоследствии вынесенного постановления».

По информации ГИБДД РФ, водителями за 2019 год совершено более 100 млн админправонарушений, из которых в автоматическом режиме фиксируется 95% нарушений. В подавляющем большинстве случаев камеры фиксируют превышение скорости от 20 до 40 км/ч, свыше этого — 4 447 случаев. Проезд на красный свет в первый раз зафиксирован в 375 тыс. случаев, вторично — 10 700.