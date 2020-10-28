В России ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% обоснованно оставалась на этом уровне долгое время, уверен президент РФ Владимир Путин.

На совещании с членами правительства он напомнил, что ранее власти приняли принципиальное решение и выделили отдельный источник финансирования для помощи детям с тяжелыми и редкими (орфанными) заболеваниями. Для этого ставка НДФЛ была повышена с 13% до 15% для граждан с доходами свыше 5 млн рублей в год.

«Мы долго держали ставку в 13%. И, считаю, делали это вполне обоснованно, — сказал Путин. — В этой ситуации и по этому поводу, уверен, поступили правильно».

Президент подчеркнул, что решения по использованию средств от повышения ставки НДФЛ для лечения орфанных заболеваний детей должны быть прозрачными и зависеть от медиков.