Российская Счетная палата (СП) прогнозирует мировой экономике сильнейший спад за последние 80 лет. Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе на 2020—2023 годы.

По мнению экспертов СП, несмотря на активное восстановление разных сфер экономики, дальнейшие перспективы ситуации во всем мире остаются неопределенными. Это связано с завершением многих стимулирующих программ во втором полугодии 2020 года, а также с новым ростом числа зараженных коронавирусом по всей планете.

ВБ: кризис из-за пандемии нужно рассматривать как экономическую депрессию Как отметил Дэвид Малпасс, у него нет точной оценки, когда мировая экономика вернется к докризисному уровню.

Во II квартале большая часть международных организаций пересмотрели свои прогнозы развития мировой экономики на 2020—2021 годы в сторону ухудшения.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), по новому прогнозу, ожидает сокращение мирового ВВП за текущий год на 6%. Всемирный банк прогнозирует падение на 5,2%. Международный валютный фонд ждет, что мировой ВВП просядет на 4,9%, Fitch — на 4,6%.

«Таким образом, мировая экономика окажется в глубочайшей рецессии за последние 80 лет», — считают в СП.