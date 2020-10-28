Первое чтение в Госдуме прошли законопроекты о бюджетах государственных социальных фондов на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов, говорится в сообщении нижней палаты правительства.

Так, доходы Пенсионного фонда России в 2021 году составят 9,1 трлн рублей, расходы — 9,6 трлн. Бюджет ПФР предусматривает индексацию пенсий неработающим — в 2021 году на 6,3%, в 2022-м — на 5,9%, в 2023-м — на 5,6%, выше прогнозируемого уровня инфляции. Средний размер страховой пенсии для неработающих граждан к концу 2023 года составит 19,3 тыс. рублей и превысит прожиточный минимум пенсионера в 1,8 раза. Социальные пенсии планируется проиндексировать в 2021 году на 2,6%, в 2022-м — на 8,5%, в 2023-м — на 0,9%.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2021—2023 годы Доходы федерального бюджета в 2021 году предусмотрены в объеме 18,8 трлн рублей.

Доходы Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2021 году составят 2,5 трлн рублей, расходы — 2,545 трлн. Основная статья расходов ФОМС — финансовое обеспечение базовой программы ОМС. В 2021 году это 2,3 млрд рублей, в 2022-м — 2,4 млрд, в 2023-м — 2,5 млрд. Общий объем страховых взносов на ОМС работающего и неработающего населения в 2021 году составит 2,2 трлн рублей, трансферты из федерального бюджета — 293 млрд. С 2021 года предусмотрена возможность межбюджетных трансфертов из федерального бюджета ФОМС.

Доходы Фонда социального страхования в 2021 году составят 815,7 млрд рублей, расходы — 833,3 млрд. В бюджете ФСС предусмотрены средства на выплату больничных, пособий при рождении ребенка и по уходу за ребенком до полутора лет, на санаторно-курортное обеспечение льготников и обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.